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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 قرى بالدقهلية تستفيد من المعرض المجاني لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية

اورمان الدقهلية
اورمان الدقهلية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية  بالتنسيق مع جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانا على 400 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد (3) قرى بمركز المنصورة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ميت جراح والمالحه ونسيم بمركز المنصوره ، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

و أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان تنظيم معارض الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.  

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسرغير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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الأجهزة الكهربائية أسر الأولى بالرعاية الدقهلية الدعم والرعاية الرعاية الاجتماعية المجتمع المدني بمحافظة الدقهلية جمعية الاورمان شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه

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