كأس السوبر المصري.. تشكيل بيراميدز في مواجهة فيوتشر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار أولى لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي.