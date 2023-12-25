عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة» تعلن تعليق تسعير الذهب بسبب التلاعب استغلالًا لعطلات أعياد الميلاد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

 أعلنت منصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف حركة تسعير  الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة عدم الاستقرار، وتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ أمس الأحد العطلة الرسمية للسوق المحلية والعالمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المنصة أوقفت نشر أسعار الذهب بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية دون وجود مبرر، ونتيجة عمليات تلاعب وتحريك متعمد للأسعار منذ أمس الأحد، في ظل العطلة الأسبوعية للسوق المحلية، والعطلة السنوية بالبورصة العالمية تزامنًا مع احتفالات  أعياد الميلاد.

بيراميدز يغادر لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة فيوتشر

نور النبوي وكزبرة يطرحان أغنية اسأل عني


ووفقًا للأسعار المعلنة وغير الحقيقية داخل سوق الذهب، قفزت الأسعار بنحو 100  جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا.

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، أن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار فضلاً عن تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهًا للدولار الواحد.
أضاف، أن عملية تسعير الذهب بالسوق المحلية عشوائية، وتفتقد للمحددات الواضحة، وعامل العرض والطلب ذريعة فضفاضة، ويستخدم لتبرير عمليات التلاعب، إذ لا يوجد بيانات واضحة حول حجم المعروض داخل السوق وحجم الطلب الفعلي.

أشار، إلى أن عامل العرض والطلب يوظف في التغطية على انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي في كثير من الأحيان، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات أو استقرار سعر صرف الدولار.

القبض على 3 أشخاص يتاجرون في العملة

زراعة عين شمس تعلن خبرا مهما بشأن امتحانات الترم الأول


أضاف، أن ما يحدث يضر بمنظومة صناعة وتجارة الذهب فى مصر، وسوف يكبد صغار التجار خسائر لا يمكن تعويضها.
وأضاف، أن السوق يسيطر عليه مجموعة من المنتفعين الذين يهدرون مقدرات البلاد في ظرف دقيق تمر بها مصر، ساعين لخلق حالة من الهلع بين المواطنين لزيادة المبيعات.

آي صاغة الذهب والمجوهرات أسعار الذهب البورصة العالمية احتفالات أعياد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

ترشيحاتنا

روسيا تحبط هجمات سيبرانية خطيرة لأجهزة استخبارات أجنبية في 2023.. تفاصيل

167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى في 2022

بين مؤيد ومعارض.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد أحمد فتوح للزمالك

الخارجية الروسية: الغرب يحاول زعزعة صربيا بتقنية "ميدان كييف"

أمام مجلس الشيوخ.. مسئول يكشف سبب ارتفاع أسعار السمك

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ عبير نعمة

زي المطاعم.. سر طريقة عمل البلطي المقرمش

إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

فيديو

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ