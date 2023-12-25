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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: 250 ألف خدمة طبية قدمتها المنشآت المعتمدة بـ أسوان

وحدة اسرة كيما
وحدة اسرة كيما

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نجاح 8 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة أسوان، في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية المعترف بها عالميًا.

وأوضح بيان الهيئة، تُعد المنشآت الثماني الحاصلة على الاعتماد لمحافظة أسوان، والتي شملت وحدات طب أسرة «جزيرة أسوان، المحمودية، أبو الريش، الشلال، كيما، البيارة» ومركزي طب أسرة «السيل، كوم امبو»، هي أول منشآت تحصل على الاعتماد المبدئي منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

وتابع بيان الهيئة: تخطى إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات المشار إليها 83 ألف خدمة طبية، وذلك خلال النصف الثاني لعام 2023، وشملت الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين «خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الصحة الإنجابية، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتثقيف الصحي».

واستكمل البيان، تُعد منشآت طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى إجمالي المنتفعين التي تخدمهم المنشآت الثماني الحاصلة على الاعتماد المبدئي والبالغ عددهم مايقرب من 250 ألف نسمة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بمنشآت الرعاية الأولية التي تم اعتمادها بشكل مبدئي، مؤكدا أن هذه المرحلة تُعد تمهيدًا لحصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية GAHAR  المعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، وهو ما يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية، ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

 إجمالي المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية المتميزة بمحافظة أسوان حتى الآن 80 منشأة 

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن إجمالي المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان حتى الآن 80 منشأة منهم 76 وحدة ومركز و 4 مستشفيات، ومن المقرر أن يصل عددها 123 منشأة صحية منهم 112 وحدة ومركزًا لطب الأسرة إضافة إلى 11مستشفى تقدم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية لقاطني محافظة أسوان، مشيرًا إلى إجمالي المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، والذين تخطى عددهم أكثر من 1.2 مليون مواطن، حتى الآن.

الصحية منشآت القومية أسوان أبو الريش كيما

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