أخبار الفن| كيف دعم النجوم القضية الفلسطينية؟.. وماجدة خيرالله تختار أفضل أفلام 2023

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 ومازال الإحتلال الإسرائيلى يواصل التدمير الشامل لقطاع غزة، والذى بدأ في السابع من أكتوبر الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها الفصائل الفلسطينية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين على تقديم الدعم لـ أهالى غزة من خلال التبرع فى حملات للهلال الأحمر أو تقديم الحفلات والتبرع بأجورهم وإيرادات الحفل لصالح الشعب الفلسطينى، وكذلك التبرع بجزء من إيرادات بعض أفلامهم أو من خلال طرح عدد من الأعمال الغنائية التى تدعم القضية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز حملات التبرع والمساعدات التى قدمها نجوم الفن لـ أهالى فلسطين خلال عام 2023..

الفنان عمرو دياب

تبرع الهضبة عمرو دياب بخمسة ملايين جنيه فى 20 من شهر أكتوبر الماضى، لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

كما تبرع بجزء من عائد حفله فى إمارة أبو ظبى الذى أقيم فى 18 نوفمبر الماضى ، وهو أول حفل غنائى له منذ بداية الحرب، وأعلن عن ذلك قائلا: فى إطار حملة تراحم من أجل غزة، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها فى تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم.

يواصل فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبرى تصدر شباك التذاكر ،حيث حقق الفيلم أمس إيرادات وصلت لـ 1،378،481 جنيهًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى.

ماجدة خيرالله تختار أفضل الأفلام في 2023

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها في الأعمال السينمائية الافضل خلال عام 2023.

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ان فيلم 19 ب ياتي في المرتبة الاولي من حيث الاعمال السينمائية الافضل التي عرضت خلال عام 2023 .

واضافت الناقدة ماجدة خير الله، أن فيلم 19 ب من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح ، من ارقي الاعمال السينمائية التي عرضت هذا العام، فهو عمل قيم وبه مشاعر إنسانية ، ويحتاج الي نوع من الجمهور يتأمل الاحداث ، والاستقبال والتفكير والتحليل.