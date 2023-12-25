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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينفذ فعاليات ورشة العمل الأولى حول "قانون الخدمة المدنية"

صدى البلد

نفذ المجلس القومي للمرأة ، فعاليات ورشة العمل الأولي حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة" ، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأسبانية بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة.

وفي إطار نظام الإحالة الوطني، استهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات النقل، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والبترول، والمالية، بحضور كل من السيد المستشار  ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري والسيد المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري .

وأشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، إلى دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة و تنميتها و اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.

وتم استعراض مفهوم القرار الإدارى وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة والحلول فى الوظائف العامة.

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