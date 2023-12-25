انتهاء الوقت الأصلي من مباراة فيوتشر وبيراميدز بالتعادل السلبي

انتهي الوقت الأصلي من مباراة فيوتشر وبيراميدز بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي.