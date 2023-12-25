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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الفيوم: السجن 3 سنوات لعامل أختطف وأغتصب فتاة

المستشار حسن دياب
المستشار حسن دياب رئيس محكمة جنايات الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم ،  المنعقدة اليوم  برئاسة المستشار حسن دياب محمد  ، بمعاقبة سيد رمضان 26 سنه عامل لاتهامه باستدراج فتاة وخطفها عن طريق القوة والتهديد ، إلى إحدى الشقق  السكنية وقاما بخداعها واغتصابها، بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بالمصروفات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب محمد ، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد حنا و أشرف عبد الغفور محمد وحضورأ.احمد عبد الناصر  وكيل النيابة العامة ، و ثروت حكيم سكرتير تنفيذ.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم سيد رمضان ،  والمقيم  بدائرة قسم شرطة الشواشنة خطف المجني عليها  ناديه . ع 19سنه باستعمال القوة والتهديد ، وقام باستدراجها  الي  احدى الشقق السكنيه لكى تخضع لسيطرته المادية ،  باعدًا إياها عن أعين ذويها تمهيدًا للنيل من جسدها، وشرفها .

واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بقوة،  إذ وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وتهديدها شفاهة وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها علي تقديم منفعه جنسية لهما  حتى سخرها له إشباعًا لشهواته وما أن انفرد بها بمسكنه حتى جردها من ملابسها مداعبًا مواطن عفتها فنال مقصده وارتضت شهواته .

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