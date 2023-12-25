عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصر في الصدارة .. أسماء الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل الفائز بالمركز الأول

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء العشرة الأوائل في الفرع الأول بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، في حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمكتبه بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين 25 /12 /2023م الفائز  بالمركز الأول الطالب، محمد شعبان عبد الله جعفر الطالب بالفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم ، وهو من أبناء محافظة البحيرة.

وهنأ وزير الأوقاف، الفائز بفوزه المستحق بالمركز الأول بالفرع الأول: (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)، وجائزته مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن أول فتاة مصرية تفوز بنصف مليون جنيه، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وفازت الطالبة أسماء يونس إبراهيم الباز الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر من أبناء محافظة الدقهلية بالمركز الثاني في الفرع الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بجائزة نصف مليون جنيه.
 

الأوقاف أسماء العشرة الأوائل المسابقة العالمية القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

شعبة الذهب تعلق على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. الجنيه وصل لـ 25 ألف

بوتين يشيد بسيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونيتسك 

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

مصر في الصدارة .. أسماء الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

عملة جديدة.. روسيا ودولة أوروبية تستعدان لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

فيديو

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ