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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة قابيل: بعد الاستخارة للزواج اختار على "قدك ومقاسك"

صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الحيرة فعل نفسي، موجود داخل كل إنسان، خاصة فى حال إقباله على الزواج أو شراء منزل أو الذهاب لعمل جديد.

 

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"، اليوم الاثنين: "ربنا قال لنا نعمل إيه، لازم نخلى ربنا فى قلوبنا ونتوكل على الله حق توكله، لازم نخلى التوكل على الله واقع ملموس فى حياتنا"، وبعدها نأخذ بالأسباب، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا".

 

وأضاف: "لما تتوه وتتوتر من المستقبل، لازم تعمل أمرين، أولها الاستخارة، لازم نرجع لربنا ونستخير ربنا، هو اللى خلقنا وهو بيده كل شيء، فالإنسان صنع الله، فالله يريد العبد أن يختار صح، فأول ما اختار زوجه أو أعزل من البيت، أو أشوف وظيفة، فالأمر الثانى هو أن نأخذ بالأسباب، لازم دائما الإنسان فى الزوجة أو الزوج، يختار من يطمن قلبه أو يريحه ويكون على قده، يعنى على قد لحافك مد رجليك". 


وتابع: "صلاة الاستخارة هناك أفضل أوقات ومنها ليلة الخميس بالليل بعد انتصاف الليل، وهو ليلة الجمعة وهى ليلة مباركة، ويوم الاثنين لأنه ولد فيه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم مقابلة سيدنا النبي بالله".
 

صلاة الاستخارة الدكتور أسامة قابيل فضل صلاة الاستخارة

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