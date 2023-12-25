سحر المغربي: الدور الرئيسي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية المساعدات الاجتماعية

تحدثت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، عن المؤسسة، قائله: "المؤسسة موجودة منذ عام 2000، لكن الإشهار كان منذ عام 2008".

وأضافت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الفكرة بدأت في العمل الخيري منذ عام 2000، وكان الهدف أن تكون قناة شرعية لأموال الزكاة من المصانع، وطورنا الفكرة لتوسيع الخدمات التي تقدم".

وأشارت: "عملنا في المجال الخيري والتنموي، وأصبح لدينا 10 مجالات نعمل فيهم في المجال الخيري والتنموي"، موضحه: "الدور الرئيسي والأساسي للمؤسسة هو المساعدات الاجتماعية".

