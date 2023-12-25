عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمس تخدم 200 ألف طالب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تسعي جامعة عين شمس على مواكبة أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات التعليم والعلوم، من خلال توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للطلاب للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى لتمكنهم من تحقيق أهدافهم في سوق العمل على المستويات المحلية     والإقليمية والدولية، بل والتفوق على نظرائهم من الطلاب والخريجين، إضافة إلى إيجاد حلول ناجحة لمواجهة المشاكل الملحة والمستقبلية.
 

كشفت الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس عن منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN التي تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في 20كلية وتحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.

وأشارت إلي أنه تم إضافة مواصفات فنية تثري العملية التعليمية مثل الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضي، ملف الانجاز الإلكتروني، أحدث أدوات الأنشطة التفاعلية، تطبيق قياس نسبة الاقتباس، التقارير والاحصاءات الموحدة، الأخبار والفاعليات الهامة، تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى منظومة الدعم الفني المستمر ومنصة التدريب علي أحدث طر ق وأساليب التعلم.

كما أكدت أن ذلك بهدف لتوفير تجربة تعلم مفيدة وممتعة للطلاب من خلال منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمسASU2LEARN

مساعى جامعة عين شمس نحو التصنيف العالمى

كما تحدثت  عن الجامعة وكونها تضم ٢٠ كلية ومعهد،  ٢٠٠ ألف طالب و١٠ آلاف طالب وافد من ٨٤ دولة مختلفة، كذلك ألقي الضوء علي البرامج المزدوجة مع الجامعات العالمية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المفعلة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية، والأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ومراكز التميز المنتشرة بالجامعة .

جامعة عين شمس مجالات التعليم أفضل التقنيات والإمكانيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيحاءات جنسية| اجتماع عاجل لنقابة الموسيقيين.. والسبب أغنية روبي الجديدة| ماذا حدث؟!

لا يفهم.. الرئيس البيلاروسي يعلق على حديث بوريل بشأن صراع طويل مع روسيا

تعكير الصفو.. سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب البطولات عن بيراميدز

التضامن الاجتماعي تستعد لإجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

بسبب معارك الشجاعية.. إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني للاحتلال الإسرائيلي

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

فيديو

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ