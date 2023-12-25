منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمس تخدم 200 ألف طالب

تسعي جامعة عين شمس على مواكبة أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات التعليم والعلوم، من خلال توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للطلاب للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى لتمكنهم من تحقيق أهدافهم في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل والتفوق على نظرائهم من الطلاب والخريجين، إضافة إلى إيجاد حلول ناجحة لمواجهة المشاكل الملحة والمستقبلية.



كشفت الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس عن منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN التي تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في 20كلية وتحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.

وأشارت إلي أنه تم إضافة مواصفات فنية تثري العملية التعليمية مثل الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضي، ملف الانجاز الإلكتروني، أحدث أدوات الأنشطة التفاعلية، تطبيق قياس نسبة الاقتباس، التقارير والاحصاءات الموحدة، الأخبار والفاعليات الهامة، تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى منظومة الدعم الفني المستمر ومنصة التدريب علي أحدث طر ق وأساليب التعلم.

كما أكدت أن ذلك بهدف لتوفير تجربة تعلم مفيدة وممتعة للطلاب من خلال منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمسASU2LEARN

مساعى جامعة عين شمس نحو التصنيف العالمى

كما تحدثت عن الجامعة وكونها تضم ٢٠ كلية ومعهد، ٢٠٠ ألف طالب و١٠ آلاف طالب وافد من ٨٤ دولة مختلفة، كذلك ألقي الضوء علي البرامج المزدوجة مع الجامعات العالمية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المفعلة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية، والأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ومراكز التميز المنتشرة بالجامعة .