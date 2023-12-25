إطلاق نار بمركز تجاري في كولورادو بأمريكا وقـ تلى وجرحى



قالت الشرطة الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون خلال إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية كولورادو، وهي المرة الثانية على الأقل خلال يومين التي يسمع فيها إطلاق نار في مركز للتسوق في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقع إطلاق النار يوم الأحد في مركز سيتاديل التجاري في كولورادو سبرينجز بعد اندلاع قتال بين مجموعتين، وفقًا لقسم شرطة كولورادو سبرينجز .

جاء إطلاق النار في كولورادو بعد يوم واحد من فرار المتسوقين في مركز تجاري في أوكالا بولاية فلوريدا للاحتماء عندما اندلع إطلاق نار يوم السبت.

قُتل شخص وأصيب آخر، مما يمثل مثالاً آخر على مدى انتشار العنف المسلح خلال الأنشطة اليومية في الولايات المتحدة.

وفي كولورادو، عُثر على رجل ميتاً في المركز التجاري، بينما نُقل رجلان آخران "يعاني كل منهما من إصابة واحدة على الأقل بطلق ناري" إلى مستشفيات محلية في حالة خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة في منشور على موقع X، المعروف سابقاً باسم تويتر.

وسبق وأصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المشتبه به فيما يتعلق بإطلاق النار المميت في مركز تجاري في فلوريدا.