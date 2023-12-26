اليوم.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة إلى محافظة قنا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا، وتحديدا في قرية المفرجية - مركز قوص.

يأتي ذلك تحت برعاية اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الفترة من ٢٦ الى ٢٨ من ديسمبر 2023.

تقام القافلة بتنسيق الدكتورة.هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ. د. طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف اللواء .حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض.

وتتضمن عيادات القافلة تخصصات "الباطنة عامة وأنف وأذن وأطفال وعظام وجلدية وقلب ومخ وأعصاب والرمد والصدر وأمراض النساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان.

كما تشمل فاعليات القافلة عددا من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.