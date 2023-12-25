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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل  الموسم الرابع من برنامج "أبطال" للمسئولية المجتمعية

صدى البلد

أعلنت إل جي مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير للعام الثاني على التوالي إيذانا ببدء الموسم  الرابع من مبادرة "أبطال " للمسؤولية الاجتماعية، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه التعاون بين الجانبين خلال عام ٢٠٢٣.

وتلتزم الشركة، بمقتضي مذكرة التفاهم للعام الجديد، بتقديم التبرعات العينية لمؤسسة مصر الخير بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات التابعة لمصر الخير فى عدة مجالات، منها الاهتمام بدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر تقديم الاحتياجات الاساسية خلال فصل الشتاء ، توفير الطعام الاساسي ضمن حملة إفطار صائم لرفع العبء وتوفير الدعم للمستفدين ، رفع كفاءة الخدمات المقدمة فى دور الايتام و مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية

كما تقوم الشركة بدعم مراكز الشباب وتقديم إمكانيات متطورة لتمكين فئة الشباب من اكتشاف مواهبهم و تطويرها، بالاضافة الى تقديم الدعم لمؤسسة مصر الخير في مبادارات تيسير زواج لذوي الهمم من خلال توفير الأجهزة المنزلية المتطورة والاساسية لدي كل أسرة.  

وعلق بيلي كيم ، المدير العام للشركة بمصر قائلا: “نلتزم  ببذل قصارى جهدها لدعم الفئات الأكثر استحقاقا لتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع المصرى، و لهذا نفتخر ببرنامج المسئولية المجتمعية  و نأمل باستمرار نجاح الشراكة بيننا و بين مؤسسة مصر الخير و الهادفة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى .

وأثمر التعاون بين الجانبين خلال العام الماضى عن نجاح ملموس حيث قدمت الشركة  الدعم لآلاف المستحقين فى جميع محافظات مصر، و ذلك  من خلال التعاون المشترك مع مؤسسة مصر الخير فى ثلاث محاور أساسية للمسئولية المجتمعية و هى الصحة، التعليم و التضامن الاجتماعى

وشاركت إل جي فى خلق بيئة صحية أفضل و تحسين جودة الهواء فى عدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لمؤسسة مصر الخير من خلال التبرع العينى ب 30 جهاز من أحدث ابتكارتها فى مجال تنقية الهواء.

كما ساهمت إل جي فى مجال التعليم من خلال التبرع ب 40 شاشة تلفزيون، لتقوم مصر الخير بتوزيعها على 40 مدرسة من المدارس المجتمعية في القرى النائية ومحافظات صعيد مصر، و أخيرا، وأسهمت إل جي فى مبادرات تيسير الزواج التابعة لمؤسسة مصر الخير من خلال توفير 30 جهاز من الأجهزة المنزلية الأساسية الأكثر تطورا ل30 عروس من الفئات الأكثر استحقاقا.

من جانبها أشادت المهندسة أمل مبدى ،المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمصر الخير، بالشراكة مع إل جي مصر للعام الثانى على التوالى ، مؤكدة أنه للعام الثاني على التوالي يتم تجديد مذكرة التفاهم مع إل جي مصر وقدرنا نساعد من خلال هذه الشراكة في تيسير الزواج لعدد كبير من المستحقين الذين نقوم بعمل الأبحاث لتحديد مدى استحقاقهم .

وأشارت المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمصر الخير ، إلى أنه وفقاً للبروتوكول الجديد سيكون التعاون أشمل وأوسع ليتضمن مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتيسير زواج ذوي الاعاقة وقادرون باختلاف وزواج الفتيات المستحقات وملاجئ الأيتام وحملة الشتاء إضافة إلى شهر رمضان المبارك وما يشمله من تقديم مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا.

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