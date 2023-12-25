بعد فوز الأهلي على سيراميكا.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي فوز الأهلي علي سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكتب مهيب عبر فيسبوك : بعد مباراة دراماتيكية الأهلي يفوز علي سيراميكا 1/0 ويصعد إلي نهائي كاس السوبر المصري ويضرب موعدا مع مودرن فيوتشر الخميس القادم ... نجم المباراة هو ... ؟

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.