عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعترف: الاقتصاد يخسر بسبب حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل

العمال الفلسطينيين
العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل

اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بحدوث خسائر في الاقتصاد بسبب منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد هجوم طوفان الأقصى السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مسئول بوزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة بحظر دخول معظم العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تكبد الاقتصاد ما يصل إلى 3 مليار شيكل (830,307,300 دولار) شهريا، حسبما قال ممثل عن وزارة المالية للجنة الشؤون الخارجية بالكنيست، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وغادر إسرائيل أكثر من عشرة آلاف عامل، أغلبهم من تايلاند وكانوا يعملون في الزراعة، في أعقاب هجوم حماس قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

وذكرت التقارير أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد الفجوة التي خلفها هؤلاء العمال في مجالي البناء والزراعة.

ويتفاقم النقص بسبب قرار الحكومة بمنع دخول معظم العمال من الضفة الغربية وتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للحرب ضد حماس.

ويقول راؤول سارجو، رئيس جمعية مقاولي بوني لصحيفة هآرتس العبرية: "نحن في حالة يرثى لها للغاية، صناعة البناء في طريق مسدود تمامًا ولا يتجاوز إنتاجها 30 بالمائة. ، و50% من المواقع مغلقة وهناك تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الإسكان".

وعلى الرغم من الحظر العام، قال ممثل منسق الأنشطة الحكومية للجيش الإسرائيلي في المناطق لأعضاء الكنيست إن مجلس الوزراء الإسرائيلي استثنى العمال الفلسطينيين العاملين في مجالات “حيوية” مثل الضيافة والصناعة والرعاية الصحية.

وفي الأسبوع الماضي، قررت القيادة المركزية لقوات الدفاع الإسرائيلية أن ما بين 8000 و10000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية سيعودون إلى وظائفهم في المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وجاء القرار بعد ضغوط كبيرة من أصحاب المصانع والشركات الذين يعانون ماليا نتيجة فقدان الكثير من القوى العاملة لديهم.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست إلياهو ريفيفو، في اجتماع اليوم: "يجب على دولة إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستساعدها أيادي فلسطينية أم لا، طالما لم يتم تقديم الحلول، فإن الدولة لا تزال تعتمد على العمال الفلسطينيين، والحكومة تماطل في هذه القضية".

حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل العمال الفلسطينيين حكومة الاحتلال الإسرائيلية الضفة الغربية هجوم طوفان الأقصى وزارة المالية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

ترشيحاتنا

لا فرق كبير بينهما.. مفاجأة تكشفها استطلاعات بين نسب تأييد بايدن وترامب

خطوات الحصول على سيارات المعاقين في 2024.. وتسهيلات من وزارة التضامن الاجتماعي

بـ12 صاروخا.. شاهد لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان المحتلة

استشهاد 5 فلسطينيين بسبب غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس

قرارات صادمة من بايدن تهدد بتدمير الدولار الأمريكي

رسميا.. إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ