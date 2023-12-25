الاحتلال يعترف: الاقتصاد يخسر بسبب حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل

اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بحدوث خسائر في الاقتصاد بسبب منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد هجوم طوفان الأقصى السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مسئول بوزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة بحظر دخول معظم العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تكبد الاقتصاد ما يصل إلى 3 مليار شيكل (830,307,300 دولار) شهريا، حسبما قال ممثل عن وزارة المالية للجنة الشؤون الخارجية بالكنيست، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وغادر إسرائيل أكثر من عشرة آلاف عامل، أغلبهم من تايلاند وكانوا يعملون في الزراعة، في أعقاب هجوم حماس قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

وذكرت التقارير أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد الفجوة التي خلفها هؤلاء العمال في مجالي البناء والزراعة.

ويتفاقم النقص بسبب قرار الحكومة بمنع دخول معظم العمال من الضفة الغربية وتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للحرب ضد حماس.

ويقول راؤول سارجو، رئيس جمعية مقاولي بوني لصحيفة هآرتس العبرية: "نحن في حالة يرثى لها للغاية، صناعة البناء في طريق مسدود تمامًا ولا يتجاوز إنتاجها 30 بالمائة. ، و50% من المواقع مغلقة وهناك تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الإسكان".

وعلى الرغم من الحظر العام، قال ممثل منسق الأنشطة الحكومية للجيش الإسرائيلي في المناطق لأعضاء الكنيست إن مجلس الوزراء الإسرائيلي استثنى العمال الفلسطينيين العاملين في مجالات “حيوية” مثل الضيافة والصناعة والرعاية الصحية.

وفي الأسبوع الماضي، قررت القيادة المركزية لقوات الدفاع الإسرائيلية أن ما بين 8000 و10000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية سيعودون إلى وظائفهم في المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وجاء القرار بعد ضغوط كبيرة من أصحاب المصانع والشركات الذين يعانون ماليا نتيجة فقدان الكثير من القوى العاملة لديهم.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست إلياهو ريفيفو، في اجتماع اليوم: "يجب على دولة إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستساعدها أيادي فلسطينية أم لا، طالما لم يتم تقديم الحلول، فإن الدولة لا تزال تعتمد على العمال الفلسطينيين، والحكومة تماطل في هذه القضية".