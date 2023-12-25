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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترسل 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

10 آلاف طن من الأسلحة
10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الإثنين، بأن 244 طائرة نقل أمريكية و20 سفينة سلمت أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من أمريكا.

ولفتت القناة الـ12 العبرية، إلى أن جميع خطوط إنتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.

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يأتي تقرير القناة الـ12 العبرية، في أعقاب تصريحات عضو الكنيست تالي جوتليف من حزب الليكود، الذي قال في اجتماع لحزبه في وقت سابق من اليوم، إن كثافة القصف المدفعي علي أهداف حماس في جنوب غزة “انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية”.

إسرائيل أمريكا وزارة الدفاع الإسرائيلية

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