أمريكا ترسل 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الإثنين، بأن 244 طائرة نقل أمريكية و20 سفينة سلمت أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من أمريكا.

ولفتت القناة الـ12 العبرية، إلى أن جميع خطوط إنتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.

يأتي تقرير القناة الـ12 العبرية، في أعقاب تصريحات عضو الكنيست تالي جوتليف من حزب الليكود، الذي قال في اجتماع لحزبه في وقت سابق من اليوم، إن كثافة القصف المدفعي علي أهداف حماس في جنوب غزة “انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية”.