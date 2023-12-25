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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق لدى الصحة العالمية من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

تيدروس
تيدروس

عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الاثنين)، عن قلق المنظمة البالغ مما يحدث في غزة، وفق ما ذكر على منصة إكس.

وقالت المنظمة إن هناك ضغطا هائلا يفرضه القتال المتصاعد على المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في قطاع غزة.

وكشف جيبريسوس عن أن منظمة الصحة زارت اليوم مستشفى الأقصى الذي نُقل إليه عشرات الجرحى الليلة الماضية في أعقاب الغارات التي شهدها وسط القطاع، بما في ذلك منطقة مخيم المغازي.

أضاف:"بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره الأخير الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة، فإن هذه الضربة الأخيرة التي تعرض لها أهل غزة تظهر سبب حاجتنا إلى وقف إطلاق النار الآن".

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أعلن، مساء أمس (الأحد)، وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي بوسط القطاع إلى 70 شهيدا على الأقل.

منظمة الصحة العالمية

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