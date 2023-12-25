سيبوه في حاله.. إبراهيم هلهول: الهجوم على محمد صلاح غير مبرر

قال الكابتن إبراهيم هلهول، المدرب بالاتحاد الإنجليزي، أن محمد صلاح أيقونة كروية وتاريخه لا يُستهان به، وأن مواقفه دليل على وطنيته الشديدة.

وأوضح إبراهيم هلهول في مداخلة ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن عقلية محمد صلاح مختلفة، وأن مشاركته في أعياد الكريسماس وزيارته لمستشفى أطفال يعبر عن مدى إنسانيته، وأن هذا طبيعي بالنسبة للاعب مثل محمد صلاح.

هجومًا غير مبرر

أضاف إبراهيم هلهول أن صلاح يدرك موقفه الحالي ومكانته الحالية، وأن المتربصين به يهاجمونه لمصالح أخرى، وهناك من يحاول أن يعكر صفو العلاقة بين المصريين ومحمد صلاح، وأن الهجوم على محمد صلاح هجومًا غير مبرر، معقبًا : “سيبوا صلاح في حاله”.



