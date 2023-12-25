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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خنجر لـ إسرائيل.. أسامة شعث: لا مفر من حل الدولتين

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن جيش الاحتلال لن يستطيع الصمود في معركة غزة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي سوف يتعرض لأزمة قريبا جدًا.

وأوضح “شعث”، خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية انجي أنور على قناة etc، أن الهدف من توغل الجيش الإسرائيلي في غزة هو الإبادة في المقام الأول، لكن غزة صورتها على الخريطة على شكل خنجر، وهذا الخنجر سوف يقتل إسرائيل لا محالة.

إسرائيل تعرقل مفاوضات حل الدولتين

ولفت "شعث"، إلى أن إسرائيل منذ اللحظة الأولى من قيامها وهي لا تعبأ على الإطلاق بقرارات الأمم المتحدة.

ونوه، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي والأعراف والتقاليد الدولية، ويواصل الضرب بالقرارات الأمية عرض الحائط.

واكد أنه لا مفر من حل الدولتين، وأن أمريكا هي أول من تبنت هذا القرار، وبالرغم من ذلك أن إسرائيل تعرقل هذ القرار، ولا تريد إلا تهجير الشعب الإسرائيلي والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

أسامة شعث الجيش الإسرائيلي غزة الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولي حل الدولتين

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