طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين جويتين على جنوب لبنان

قام طيران الاحتلال الحربي ، اليوم الثلاثاء، بشنّ غــارتين جويتين بالصواريخ مستهدفاً أراضٍ زراعية في بلدة ميس الجبل الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال، 15 فلسطينيا، بينهم فتاتان وصحفي من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كلا من الصحفي حمد علي طقاطقة (31 عاما)، وأحمد فيصل طقاطقة (47 عاما)، وعمران عبد ربه ثوابتة (24 عاما)، ومحمد عماد ثوابتة، ومحمد خالد طقاطقة، ومحمد صلاح ديرية، وعدي ماهر ثوابتة، وحسن محمود طقاطقة، وفادي محمد طقاطقة، ويوسف محمد طقاطقة.

وفي مخيم عايدة شمالا، اعتقل الاحتلال الشقيقين الأسيرة ليندا منير جعارة (30 عاما)، وموسى جعارة (26 عاما)، وياسمين أبو سرور (25 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.