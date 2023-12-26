أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 24326 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 29409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10363 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 5393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7752 نقطة.