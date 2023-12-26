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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة عاجلة لوزير خارجية الأردن إلي القاهرة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

يصل اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إلى القاهرة في زيارة عمل ، يلتقي خلالها وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ويأتي ذلك في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ81، وسط مقاومة شديدة، في الوقت الذي تتكبد فيه قوات الاحتلال مزيداً من الخسائر.

وواصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين، مخلفا شهداء ومصابين بعد ساعات من مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في حين قال رئيس الوزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن نهاية الحرب ليست وشيكة، وإن القتال سيشتد خلال الأيام المقبلة.

في المقابل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية من محورها الغربي.

وعلى جبهة الشمال، تستنفر إسرائيل قواتها تحسبا لرد إيراني بعيد اغتيالها مستشار للحرس الثوري في سوريا.

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