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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة التركية بالقاهرة تخلد ذكرى 12 شخصية تاريخية تركية مصرية

صدى البلد

 ‏نظمت السفارة التركية بالقاهرة برنامج  تكريم وإحياء لأعمال وحياة 12 شخصيات تاريخية تركية مصرية.

وشارك في حفل التكريم مدير المركز الثقافي التركي بالقاهرة “معهد يونس إيمره” أمين بورايز وعدداً من طلاب المركز.

و‏ تمثل الثقافة ‏المصرية التركية المشتركة‏ في إطار الذكرى المئوية بالذكرى السنوية ال 100 لجمهورية تركيا والذكرى السنوية ال 500 لتأسيس وزارة الخارجية التركية. 

 وهذه الشخصيات هي:
‏ -محمد عاكف إرسوي (1873-1936)‏
شاعر الاستقلال
‏-سعيد حليم باشا (1863-1921)‏
الصدر الأعظم ووزير الخارجية - حفيد محمد علي باشا
‏-عباس حليم باشا (1866-1934)‏
حفيد محمد علي باشا الذي حمى محمد عاكف إرسوي في مصر
‏-غازي أحمد مختار باشا (1839-1919)‏
أول مفوض سام في مصر
‏-الأميرة قادرية (1888-1955)‏
ابنة السلطان حسين، بطلة الكفاح الوطني وصديقة أتاتورك
‏-الأميرة نسلي شاه سلطان (1921-2012)‏
الأميرة العثمانية وزوجة الوصي على آخر ملوك مصر فؤاد
‏-زينب كامل هانم (1826 – 1886) وزوجها يوسف كامل باشا (1808 – 1876)‏
ابنة محمد علي باشا وزوجة الصدر الأعظم العثماني يوسف كامل باشا
‏-محمود مختار باشا (1867-1935) وزوجته الأميرة نعمة الله ‏
سفيرنا في برلين ووزيرة الشؤون البحرية، ‏
‏-الأميرة أمينة إلهامي (1858-1931)‏
والدة آخر الخديوي الثاني المصري عباس حلمي، والدة باشا،
‏-مصطفى فاضل باشا (1830-1875)‏
ابن إبراهيم باشا وزير التربية والتعليم والمالية والعدل
‏-شكرجي حافظ جميل بك (1867-1928)‏
أستاذ الموسيقى التركية الكلاسيكية الذي قام بتدريس الموسيقى التركية في مصر
‏-المشير فؤاد باشا
وهو ابن رفعت حسن باشا من إنجركوي الذي عين واليا على السودان عام 1839. ولد عام 1835 وتوفي في إسطنبول عام ‏‏1931 عن عمر يناهز 96 عامًا. يُطلق عليه لقب ديلي "المجنون" بسبب شجاعته غير العادية.‏

 

التربية والتعليم الخارجية التركية السفارة التركية الخارجية التركي الذكرى المئوية السلطان حسين الكلاسيكية المركز الثقافي المصرية التركية

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