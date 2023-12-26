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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حصاد هيئة كبار العلماء في 2023.. 123 بحثا علميا و142 محاضرة ناقشت قضايا مهمة

هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء بالأزهر

واصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال عام 2023، جهودها في تفنيد الفكر المتطرف والمتشدد، والرد على الشبهات، لتحصين الشباب والنشء ومختلف فئات المجتمع من الظواهر الفكريَّة الدخيلة والمفاهيم المغلوطة، وقد تنوعت الأعمال التي قامت بها الأمانة العامة للهيئة خلال العام، ما بين مشروعات وإصدارات علمية وفعاليات وأنشطة ومحاضرات ودروس ناقشت العديد من القضايا المهمة.

 

وتناولت المحاضرات والدروس العلمية التي قدمها أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر عدد من القضايا المهمة التي شغلت بال المهتمين بالفكر الديني والدعوي، بواقع (142) محاضرة خلال عام 2023، فضلًا عن الملتقيات العلمية والمجالس الحديثية التي شهدت حضورًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا من كافة الفئات المجتمعية.

 

وألقى أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر خلال عام 2023 عددًا من الدروس والمحاضرات الدينية لشرح العديد من الكتب داخل أروقة الجامع الأزهر، حيث قدم الدكتور أ.د/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، شرحًا لكتاب «الجامع الصحيح للإمام البخاري» في (19)محاضرة، كما قدم أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم، شرحًا لكتاب «فتح المغيث»، وشرحًا لكتاب «علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي، في (27)محاضرة، فيما قدم أ.د/ فتحي الفقي، شرحًا لكتب «حول الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني، في (34)محاضرة، بينما حاضر أ.د حسن الشافعي في «شرح المواقف للإيجى» وذلك في (22)محاضرة،  بينما حاضر أ.د/محمد محمد أبو موسى، في شرح كتاب «دلائل الإعجاز» للجرجاني وذلك في (40) محاضرة.

 

كما قدمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر خلال عام 2023 عددًا من البحوث العلميَّة المحكمة بلغت (123) بحثًا، فضلًا عن المشاريع العلمية البحثية التي عملت عليها اللجان العلمية طوال عام 2023، والتي بلغت (3) مشروعات في مجالات فقهية متنوعة، إضافة إلى (5) إصدارات علمية تتناول فنونًا مختلفة من العلوم في الجوانب العقديَّة والفلسفيَّة والفقهيَّة والتاريخيَّة والعربيَّة.

هيئة كبار العلماء بالأزهر عام 2023 حصاد هيئة كبار العلماء بالأزهر

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