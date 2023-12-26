40 محضرًا والتحفظ على لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر في حملة ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ محمد هاني غنيم "تحت إشراف السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.



أشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة "مفاجئة" بدائرة مركز ومدينة ناصر، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على 1.1 طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية، و150كجم لحوم مجمدة متنوعة منتهية الصلاحية، و300كجم لحوم غير معلوم مصدرها، وتنفيذ قرار الغلق الإداري لأحد المعامل الطبية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير 41محضرًا، شملت 22محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و8 محاضر لمسئولين عن محال تجارية لعرض وبيع كميات من المواد الغذائية بدون بيانات تدل على مصدرها، و3محاضر لمخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.

كما تابع السكرتير العام المساعد توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين، والتي يتم تخفيضها ضمن مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية وخاصة السكر والزيت والأرز، وذلك بعدد من المولات والسلاسل التجارية المشاركة والداعمة للمبادرة بدائرة المركز.

شارك في الحملة : علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، و أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، الدكتور سامي الدهشوري مديرية الطب البيطري، ، ومسؤولو التموين والصحة والوحدة المحلية بناصر، وأعضاء اللجنة.