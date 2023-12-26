نستهدف إنتاج مليون طائرة مسيرة.. الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا عسكريا رفيع المستوى

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية لمناقشة التخطيط للعام المقبل والإمدادات لقوات الدفاع الأوكرانية.

واستمع رئيس أوكرانيا إلى تقارير وزارة الصناعات الاستراتيجية ووزارة الدفاع وموافقات هيئة الأركان العامة وناقش المشاركون في الاجتماع توزيع الطلبيات وتوسيع نطاق المنتجين، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وقال زيلينسكي "الآن، شاركت بالفعل مئات الشركات في الصناعات الرئيسية، وأنا ممتن لكل شركة توفر النتيجة المرجوة لمحاربينا، ويجب أن يكون عام 2024 وقتًا للنمو الكبير في الإنتاج الدفاعي المحلي.

وأكد الرئيس الأوكراني "نحن نقدم التعاقدات والميزانية"، وقد تم إيلاء اهتمام خاص لإنتاج جميع أنواع الطائرات بدون طيار، وتحديداً طائرات بدون طيار FPV، والذخيرة الخاصة بها.

وأضاف زيلينسكي: "يجب أن تصبح أوكرانيا قادرة على توفير جميع احتياجات الطائرات بدون طيار الضرورية".

واستمع الرئيس زيلينسكي إلى تقارير القائد العام وقادة القطاعات حول الأوضاع في ساحة المعركة، أي المواقف والاحتياجات المحددة، معربا عن امتنانه للقوات الجوية الأوكرانية لتدمير سفينة حربية روسية أخرى الليلة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت منصة "وور زون" الأمريكية أن الحكومة الأوكرانية لديها خطة طموحة تستهدف إنتاج مليون طائرة مسيرة بدون طيار (درون) خلال عام 2024 محليا لاسيما الطائرات التي يتم توجيهها بآلية منظور الشخص الأول (FPV)، بيد أنها شككت في قدرة أوكرانيا على تحقيق هذا الهدف.

وأشارت المنصة المتخصصة في الشئون العسكرية والدفاعية في سياق تقرير لها، إلى أن الطائرات بدون طيار التي يتم توجيهها بآلية منظور الشخص الأول (FPV) تعنى هنا الطائرات المسيرة الصغيرة رباعية المراوح (كواد كوبتر) المزودة بكاميرات والتي تلعب دورا أساسيا في ساحات المعارك والحرب المعلوماتية بفضل الصور التي تلتقطها.

ونقلت المنصة عن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية أولكسندر كاميشين أن بلاده تستهدف أيضا تصنيع 11 ألف طائرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في أوكرانيا وأيضا "مسيرات انتحارية" ، غير أنها (المنصة) شككت في قدرة كييف على تحقيق مثل هذا الهدف.