عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نستهدف إنتاج مليون طائرة مسيرة.. الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا عسكريا رفيع المستوى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية لمناقشة التخطيط للعام المقبل والإمدادات لقوات الدفاع الأوكرانية.

واستمع رئيس أوكرانيا إلى تقارير وزارة الصناعات الاستراتيجية ووزارة الدفاع وموافقات هيئة الأركان العامة وناقش المشاركون في الاجتماع توزيع الطلبيات وتوسيع نطاق المنتجين، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وقال زيلينسكي "الآن، شاركت بالفعل مئات الشركات في الصناعات الرئيسية، وأنا ممتن لكل شركة توفر النتيجة المرجوة لمحاربينا، ويجب أن يكون عام 2024 وقتًا للنمو الكبير في الإنتاج الدفاعي المحلي. 

وأكد الرئيس الأوكراني "نحن نقدم التعاقدات والميزانية"، وقد تم إيلاء اهتمام خاص لإنتاج جميع أنواع الطائرات بدون طيار، وتحديداً طائرات بدون طيار FPV، والذخيرة الخاصة بها.

وأضاف زيلينسكي: "يجب أن تصبح أوكرانيا قادرة على توفير جميع احتياجات الطائرات بدون طيار الضرورية".

واستمع الرئيس زيلينسكي إلى تقارير القائد العام وقادة القطاعات حول الأوضاع في ساحة المعركة، أي المواقف والاحتياجات المحددة، معربا عن امتنانه للقوات الجوية الأوكرانية لتدمير سفينة حربية روسية أخرى الليلة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت منصة "وور زون" الأمريكية أن الحكومة الأوكرانية لديها خطة طموحة تستهدف إنتاج مليون طائرة مسيرة بدون طيار (درون) خلال عام 2024 محليا لاسيما الطائرات التي يتم توجيهها بآلية منظور الشخص الأول (FPV)، بيد أنها شككت في قدرة أوكرانيا على تحقيق هذا الهدف.

وأشارت المنصة المتخصصة في الشئون العسكرية والدفاعية في سياق تقرير لها، إلى أن الطائرات بدون طيار التي يتم توجيهها بآلية منظور الشخص الأول (FPV) تعنى هنا الطائرات المسيرة الصغيرة رباعية المراوح (كواد كوبتر) المزودة بكاميرات والتي تلعب دورا أساسيا في ساحات المعارك والحرب المعلوماتية بفضل الصور التي تلتقطها.

ونقلت المنصة عن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية أولكسندر كاميشين أن بلاده تستهدف أيضا تصنيع 11 ألف طائرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في أوكرانيا وأيضا "مسيرات انتحارية" ، غير أنها (المنصة) شككت في قدرة كييف على تحقيق مثل هذا الهدف.

مليون طائرة بدون طيار زيلينسكي إنتاج المسيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

ترشيحاتنا

عملية مشتركة.. المقاومة الفلسطينية تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة بمنزل

اعرف فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 برقم العداد

إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

إبراهيم فايق يتغني بالأهلي: ألف مبروك لـ بابا الشغلانة

بسبب اغتيال موسوي.. إعلام عبري: إيران وراء حادث سفارة تل أبيب بنيودلهي

إجراء عاجل من اليابان ضد يحيي السنوار وكبار قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ