أسهم الإمارت المحلية تربح 16 مليار درهم..وسوق دبي لأعلى مستوياته في شهرين ونصف

عززت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 16 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.593 مليار درهم في جلسة أمس إلى 3.609 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.931 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 14.35 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.8 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.29 مليار درهم موزعة بواقع 2.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و138.08 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 368.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.16 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.27% رابحاً نحو 25.14 نقطة ليقفل عند 9292.38 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.34% بمكاسب 32.5 نقطة ليقفل عند 9516.93 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 1.19 درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "بيورهيلث" بنحو 286.6 مليون درهم وأغلق عند 5.97 درهم بمكاسب 1.02%، ثم "الفا ظبي" جاذباً 86.8 مليون درهم ليغلق عند 18.86 درهم.

سوق دبي

ونما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.27% أو ما يعادل 10.74 نقطة ليغلق عند 4028.88 نقطة بالغاً اعلى مستوياته في شهرين ونصف منذ 11 أكتوبر الماضي.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 26.9 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.3% عند 7.79 درهم، تلاه "إمباور" بسيولة 20.7 مليون درهم، وأقفل عند 1.66 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بنحو 15.5 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.27 درهم رابحاً 0.55%.