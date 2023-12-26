عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم الإمارت المحلية تربح 16 مليار درهم..وسوق دبي لأعلى مستوياته في شهرين ونصف

الأسهم المحلية في
الأسهم المحلية في الإمارات

عززت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 16 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.593 مليار درهم في جلسة أمس إلى 3.609 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.931 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 14.35 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.8 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.29 مليار درهم موزعة بواقع 2.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و138.08 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 368.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.16 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.27% رابحاً نحو 25.14 نقطة ليقفل عند 9292.38 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.34% بمكاسب 32.5 نقطة ليقفل عند 9516.93 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 1.19 درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "بيورهيلث" بنحو 286.6 مليون درهم وأغلق عند 5.97 درهم بمكاسب 1.02%، ثم "الفا ظبي" جاذباً 86.8 مليون درهم ليغلق عند 18.86 درهم.

سوق دبي

ونما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.27% أو ما يعادل 10.74 نقطة ليغلق عند 4028.88 نقطة بالغاً اعلى مستوياته في شهرين ونصف منذ 11 أكتوبر الماضي.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 26.9 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.3% عند 7.79 درهم، تلاه "إمباور" بسيولة 20.7 مليون درهم، وأقفل عند 1.66 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بنحو 15.5 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.27 درهم رابحاً 0.55%.

الامارات أسواق الأسهم المحلية رأسم سوق دبي المالي سوق ابوظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في قطاع غزة ستستمر لعدة أشهر أخرى

ضغط الوزير.. أول تعليق لهشام حطب على إيقاف مجلسه باتحاد الفروسية

ننشر أسماء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفائزين بالمسابقة الوطنية للمهارات

رد غير متوقع من نقابة الموسيقيين على أزمة أغنية روبي الجديدة

9 مليون دولار.. مواصفات أغلى سيارات بوجاتي الخارقة | صور

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

إيحاءات جنـ.سية| روبي في مرمى النيران.. ونقيب الموسيقيين يخرج عن صمته (إيه الحكاية)

الزمالك بمقاعد المشجعين والأهلي في المقدمة..تصنيف فيفا للأندية المتأهلة لمونديال 2025

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ