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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عنكبوت يدخل أذن سيدة ويصنع عشا فيها.. ماذا حدث؟

عنكبوت يدخل أذن
عنكبوت يدخل أذن سيدة ويصنع عشًا به.. ماذا حدث؟

في واقعة صادمة من نوعها، عثر الأطباء في أذن سيدة بعد فحصها بالمنظار على عنكبوت دخل إلى أذنها وصنع عشًا به. 

وعن بداية القصة، قالت لوسي وايلد إن الألم نجم عن وجود شمع داخل أذنها لكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوتا بأرجل كبيرة داخل الأذن، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء". 

عنكبوت 

أما عما حدث لها بعد ذلك؛ فأضافت السيدة أجنبية: “أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا بسبب عنكبوت صغير،  فبعد أن  أخرج الأطباء العش، أصبت بالتهاب شديد في الأذن”. 

وبالنسبة لأعراض وجود حشرة حية في الأذن، تشمل: “شعور بالحكة أو الدغدغة في الأذن وأصوات طنين وصوت مكتوم في الأذن المصابة”. 

وفي نفس الوقت: “يحذر الأطباء من استخدام قطعة قطن أو أي أداة فحص أخرى لأن ذلك قد يدفع الحشرة إلى الداخل بشكل أكبر ويحتمل أن يؤدي إلى تلف الأذن الوسطى أو طبلة الأذن”.

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عنكبوت شمع اذن صدى البلد

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