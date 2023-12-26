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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الزبادي.. لن تصدق ما فعلته فتاة تشيلية في أخيها

الفتاة
الفتاة

من الطبيعي داخل كل بيت أن الجميع يأكل من الطعام الذي يوجد في الثلاجات، لكن في واقعة صادمة من نوعها، قامت فتاة من تشيلي بتصرف مأساوي تجاه أخيها، فماذا فعلت؟. 

نشب شجار بين الفتاة وأخيها عندما استيقظت ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة ثم ذهبت إلى عملها، لكنها عادت ليلًا لتقوم بالتصرف الصادم، وفقًا لموقع “El.kz ” التشيلي وروسيا اليوم. 

تفاصيل 

حين كان شقيق الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا نائمًا، استيقظ على صوت منشار كهربائي ورأى أخته تحاول قطع يـ ده، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع اثنين من أصابع يده بالمنشار.

وعقب الواقعة المؤلمة، اعتقلت هيئة إنفاذ القانون الفتاة، مقررة في التحقيقات أن شقيقها كان يأخذ طعامها باستمرار من الثلاجة دون إذن، كما قررت معاقبته (عقابا عادلا) على سرقاته.     

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