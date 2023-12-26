أخد علقة عمره.. شردي: الاحتلال الإسرائيلي يصور الفلسطينيين ويعاملونهم بإهانة

علق الإعلامي مصطفى شردي، على أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: "الجيش الإسرائيلي أخد علقة عمره"، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يُكتشف على أرض الواقع في المواجهات المباشرة، لذلك يصرون دائما على استخدام الصواريخ و القنابل و القصف بعيد المدى ضد المدنيين.

وأضاف "شردي"، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة، أن إسرائيل تمارس الأن مع الفلسطينيين طريقة وحشية معهم ويقوموا بتصويرهم أمام العالم، معلقا: "هذه الإهانات هي جريمة حرب مسجلة"، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتجريد الفلسطينيين من ملابسهم في ملعب كرة بغزة و يعاملونهم بإهانة و أسلوب غير إنساني.

ولفت "شردي"، إلى أن هناك اتجاه بالوقت الحالي و هو تديين المسألة، فهم يقومون بنشر فكرة أن الفلسطينيين هم إرهابيين، منوها إلى أن الإسرائيليين قاموا بقصف الكنائس أيضا بقطاع غزة بجانب العديد من الجوامع.

تفسير سبب استمرار الحرب

ونوه، إلى أن إسرائيل تغذي فكرة أن كل مسلم إرهابي، و أن غزة ليس بها أي شخص غير مسلم على الإطلاق، و هذا نوع من أنواع الإعلان لتفسير سبب استمرارهم في الحرب و القصف أمام العالم.

