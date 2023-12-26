عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

81 يوما من الإبادة في غزة.. والضحايا 21 ألف شهيد ..و18 مجزرة بـ24 ساعة

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

نقلت وسائل إعلام فلسطينية إعلان وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في اليوم ال81 من حرب الإبادة لمواطني فلسطين في القطاع.

وذكرت الوزارة بارتفاع عدد الشهداء  قريبا من 21 ألف شهيد.

وأوردت أن الرقم الدقيق وفق الإحصاء الذي رصدته من الحالات في المشافي وصل إلى 20915 شهيدا و 54918 مصابا.

وأضافت صحة  غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة راح ضحيتها 241 شهيدا و382 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وعبرت عن قلقها من أن يكون استهداف الاحتلال لمحيط مجمع ناصر الطبي تكرارا لما نفذه ضد مجمع الشفاء ، الذي كان أكبر مستشفيات غزة.

ودعت وزارة الصحة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من العدوان الصهيوني على وجه السرعة. 

غزة العدوان الإسرائيلي عدد الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الروسي يعلن نصرًا مهمًا لقواته خلال هذا العام.. فما هو؟

القسام تنصب كمينًا للاحتلال عند مدخل نفق| تفاصيل

مخطط صهيوني ضد السنوار بدلًا من اغتياله.. ومق.تل المئات من جيش الاحتلال

تغيير خطة الجيش.. اعتراف من الاحتلال بخسارة المعركة أمام المقاومة

قصف صهيوني عنيف على أنحاء غزة.. والمقاومة ترد بقوة

مكسب وحيد للاحتلال.. مسئول صهيوني كبير يعترف بانتصار المقاومة الفلسطينية

صحف الكويت|تخفيض سعر بنزين ألترا .. ولي العهد السعودي يناقش مع السيسي تعزيز العمل المشترك..والخارجية تتابع ملابسات اختفاء مواطن بالعراق

مرض فطري غريب يقت.ل جنديا إسرائيليا ويصيب 10 آخرين في غزة

ترشيحاتنا

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة

مليار جنيه صادرات دوائية في عام.. قفزة تاريخيه بأهم الصناعـات الوطنية

افتتاح مصنع لانتاج الأعلاف في بورسعيد .. تفاصيل

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ