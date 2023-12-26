81 يوما من الإبادة في غزة.. والضحايا 21 ألف شهيد ..و18 مجزرة بـ24 ساعة

نقلت وسائل إعلام فلسطينية إعلان وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في اليوم ال81 من حرب الإبادة لمواطني فلسطين في القطاع.

وذكرت الوزارة بارتفاع عدد الشهداء قريبا من 21 ألف شهيد.

وأوردت أن الرقم الدقيق وفق الإحصاء الذي رصدته من الحالات في المشافي وصل إلى 20915 شهيدا و 54918 مصابا.

وأضافت صحة غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة راح ضحيتها 241 شهيدا و382 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وعبرت عن قلقها من أن يكون استهداف الاحتلال لمحيط مجمع ناصر الطبي تكرارا لما نفذه ضد مجمع الشفاء ، الذي كان أكبر مستشفيات غزة.

ودعت وزارة الصحة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من العدوان الصهيوني على وجه السرعة.