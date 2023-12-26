أسامة كمال: نتنياهو أسوأ شخصية في 2023 عن جدارة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا ينشر العدد الحقيقي لضحاياه في حرب غزة، موضحًا أن هناك مرتزقة من كل أنحاء العالم في جيش الاحتلال وإمدادات من بريطانيا وألمانيا ضد المقاومة الفلسطينية.

وقال "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، عبر شاشة "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يستحق الحصول على جائزة أسوأ شخصية في 2023، مشددًا على أنه "زعيم عصابة" استثنائي، وأول رئيس وزراء إسرائيل يحاكم بنشر الفساد والرشوة والتربح وأكثر زعماء العصابة سفق لدماء المدنيين.

تاريخه أسود

وأشار إلى أن نتنياهو تاريخه أسود، ولديه تاريخ من التطرف والمتاجرة وهو ابن متطرف لاب من العصابات الصهيونية، موضحًا أن إسرائيل لديها تاريخ حافل في الفشل في تحرير المحتجزين، كما أن شقيق نتنياهو قتل في محاولة فاشلة لتحرير الرهائن في أوغندا.

ونوه بأن نتنياهو كل صفات الديكتاتورية وجنون العظمة ظهرت عليه، موضحًا أنه مجرم حرب وقاتل أطفال ويستحق جائزة أسوأ شخصية في 2023 عن جدارة.