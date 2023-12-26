"الدولية لدعم فلسطين": المجتمع الدولي عاجز عن إلزام الاحتلال بقرارات الأمم المتحدة

أكد صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن هناك عجزا دوليا تجاه أحداث غزة، وذلك بسبب تسييس قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعجز المجتمع الدولي عن إلزام دولة الاحتلال باحترام قرارات الأمم المتحدة.

وقال “عبد العاطي”، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، "دور المؤسسات الحقوقية هي رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، مع كل المؤسسات العربية والدولية، لحثها على القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية، والضغط للقيام بواجباتها لدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني ووقف هذا العدوان ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأوضح أن الضغط يتم من خلال التفاعل مع منظمات حقوقية وحركة التضامن والمقاطعة الدولية، إضافة إلى حق كل المؤسسات والقوى والأحزاب وأعضاء البرلمانات بالعالم للتحرك لإدانة هذا الانحياز وتثبيت شريعة الغاب بديلًا للغة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن هذا ما نراه في تعاظم من الفعاليات الشعبية والتضامنية لكن نحتاج إلى ترجمته على مستوى القرارات الحكومية وهذا يحتاج إلى تغيير عميق في السياسيات وفي داخل الدول وفي موازين القوى.



