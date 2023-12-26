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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نتيجة الفرع الثاني في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء الفائزين في التصفيات النهائية للفرع الثاني ، حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:


1. عبيد الله أبو بكر من دولة النيجر، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها (500) ألف جنيه.
2. أنور إبراهيم من دولة غانا، الفائز بالمركز الثاني بجائزة قدرها (400) ألف جنيه.
3. نادية سعيد أحمد من دولة النرويج، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (250) ألف جنيه.
4. نور الدين حسن عبد الله من دولة الكاميرون، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (200) ألف جنيه.

وزير الاوقاف أسماء الفائزين التصفيات النهائية حفظ القرآن القران الكريم

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