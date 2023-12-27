داخل على جواز .. أحدث أشكال وأسعار الأثاث بالمناصرة

في قلب وسط البلد بالقاهرة، يتواجد سوق المناصرة كوجهة تجارية حيوية تشتهر بتوفير مجموعة متنوعة من الأثاث المنزلي، بما في ذلك غرف النوم، وغرف الأطفال، وقطع السفرة والانتريه. ومع ذلك، يشهد هذا السوق تحولات كبيرة نتيجة لحالة الركود الحالية التي يعاني منها السوق.

وتعود أسباب الركود إلى ارتفاع أسعار الخشب، الذي يُعد عنصراً أساسياً في صناعة الأثاث. فالخشب يشكل جزءًا كبيرًا من الأثاث، ومع ارتفاع تكلفته بسبب التغيرات في أسعار المواد الخام، يعاني الزبائن من زيادة ملحوظة في تكاليف الأثاث المصنوع من هذا المواد.

في ظل هذا الوضع، يلجأ العديد من الزبائن إلى شراء الأثاث الشعبي، الذي يتميز بتصاميم بسيطة وتكلفة منخفضة، يعتبر هذا الأثاث الشعبي خياراً مناسباً للذين يسعون لتوفير المال وفي الوقت نفسه يحتفظون بجودة مقبولة، تتنوع القطع الشعبية في المواد المستخدمة والتصاميم، مما يلبي احتياجات فئات واسعة من الزبائن.

يشكل هذا التحول في اتجاه شراء الأثاث نموذجا لتكيف السوق مع التحديات الاقتصادية ويعكس انتقال الزبائن إلى الأثاث الشعبي ليس فقط استجابة للركود وارتفاع أسعار المواد الخام، بل يعكس أيضا تغيرا في اتجاهات استهلاك الأثاث وتفضيل العملاء للحصول على قيمة جيدة بأسعار معقولة.



رصدت عدسة صدي البلد اسعار الاثاث بسوق المناصرة في البداية يقول احمد خالد صاحب احد محلات الاثاث بالمناصرة غرف الاطفال تبدأ اسعارها من 8000 جنيه خشب زان وتكون مكوناتها دولاب و2 سرير وكمود وبرواز وغرف النوم تبدأ من 15000 لتصل الي 50000جنيه بتختلف باختلاف الخامات والتشطيب ومحتويات الغرفة حيث تحتوي الغرفة التي تبدا من 30000جنيه علي دولاب و تسريحة وسرير كبير، بانكيت 2 كمود ودولاب فضية وشماعة ملابس، تبدأ أسعار غرف السفرة 15000 جنيه وتتكون من ترابيزا و 6 كراسي و نيش.

واضاف محمد شاكر احد تجار الاثاث بالمناصرة ارتفعت اسعار الاثاث الفترة الحالية حيث تبدا اسعار الانتريهات من 7000 جنيه ليصل الي 10000 جنيه للانتريه الشعبي والانتريهات الجودة العالية تبدا من 15000جنيه ليصل الي 20000 جنيه ويتكون الانتريه من 2 كنبه و2 كرسي موضحا ان بسبب الظروف الاقتصادية اصبح الزبائن يفضلون الاثاث الشعبي ليتناسب مع ظروفهم الاقتصادية موضحا أن الاثاث الشعبي بيتم تصنيعه من خشب درجة ثانية او ثالثة والقماش كتان عادي والاسفنج بسكون درجة ثالثة ايضا مشيرا ان الالوان المطلوبة هذه الفترة هي الكشمير والجراي موضحا ان السوق في الفترة الحالية في حالة ركود تام بسبب ان الاسعار متغيرة في فترات متقاربة.