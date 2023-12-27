أخبار التكنولوجيا| تعرف على أحدث هواتف OPPO أوبو.. وبديل Galaxy S23 بنصف الثمن

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف أندرويد في العالم وفق عدد كبير من الخبراء ومحللي الهواتف وينافس الهاتف بشكل أساسي هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max من شركة أبل، ولكن المشكلة التي تواجه المستخدمين عند شراؤه هي سعره المرتفع الذي يبلغ حوالي 50 ألف جنيه.



تتميز شركة OPPO أوبو الصينية بهواتفها المميزة من الفئة المتوسطة والتي تناسب الشباب إلى حد كبير نظرًا لسعرها المناسب وإمكاناتها الكبيرة، وأطلقت الشركة مؤخرًا هاتف OPPO A59 والذي يتميز بدعم شبكة 5G.



يقدم تطبيق واتساب ميزة قفل الشاشة لإصدار الويب الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بإضافة طبقة إضافية من الأمان والخصوصية، وتعمل الميزة على تعزيز أمان منصة واتساب ويب.



أعلنت شركة ريلمي في عام 2023 عن هواتفها الأحدث الـ Realme C51 و C53 لتنافس في الفئة الاقتصادية بتصاميم فخمة شبيهة الـ iPhone مع سعر اقتصادي جدا يبدأ من 5000 جنيه ومواصفات جيدة جدا مقابل السعر.



هواوي هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وقد قدمت الشركة في عام 2023 مجموعة متنوعة من الهواتف التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.