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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تعرف على أحدث هواتف OPPO أوبو.. وبديل Galaxy S23 بنصف الثمن

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بديل Galaxy S23 وبنصف الثمن.. أفضل موبايل سامسونج لطلبة الجامعة


يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف أندرويد في العالم وفق عدد كبير من الخبراء ومحللي الهواتف وينافس الهاتف بشكل أساسي هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max من شركة أبل، ولكن المشكلة التي تواجه المستخدمين عند شراؤه هي سعره المرتفع الذي يبلغ حوالي 50 ألف جنيه.

 

بطارية 5000 مللي أمبير.. تعرف على أحدث هواتف OPPO أوبو


تتميز شركة OPPO أوبو الصينية بهواتفها المميزة من الفئة المتوسطة والتي تناسب الشباب إلى حد كبير نظرًا لسعرها المناسب وإمكاناتها الكبيرة، وأطلقت الشركة مؤخرًا هاتف OPPO A59 والذي يتميز بدعم شبكة 5G.

 

‏بخطوات بسيطة.. كيفية تأمين واتساب ويب باستخدام قفل الشاشة


يقدم تطبيق واتساب ميزة قفل الشاشة لإصدار الويب الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بإضافة طبقة إضافية من الأمان والخصوصية، وتعمل الميزة على تعزيز أمان منصة واتساب ويب.

 

أفضل موبايلين Realme في 2023..توأم الـ iPhone بسعر 5000 جنيه


أعلنت شركة ريلمي في عام 2023 عن هواتفها الأحدث الـ Realme C51 و C53 لتنافس في الفئة الاقتصادية بتصاميم فخمة شبيهة الـ iPhone مع سعر اقتصادي جدا يبدأ من 5000 جنيه ومواصفات جيدة جدا مقابل السعر.

 

أفضل موبايلات هواوي في 2023


هواوي هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وقد قدمت الشركة في عام 2023 مجموعة متنوعة من الهواتف التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

 

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