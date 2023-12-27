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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع مع رؤساء مناطق الخدمات بالعريش لتفعيل اتحاد الشاغلين

اجتماع رؤساء مناطق
اجتماع رؤساء مناطق الخدمات بالعريش

عقد  اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش  شمال سيناء ،   اجتماعا مع  رؤساء مناطق الخدمات بمدينه العريش وبحضور مدير الشؤون القانونيه والادارة الهندسيه وشئون المجالس واتحاد الشاغلين المعنيين،  لمناقشة تفعيل قرار اتحاد الشاغلين للمساكن الحكومية والمملوكة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

 

صيانة دورية:

حيث تلاحظ حاجة  معظم الوحدات السكنية لترميمات وصيانة بصفه دورية ومستمره وذلك من منطلق الحرص علي حياتهم.

 

وتم التنبيه علي رؤساء مناطق الخدمات المذكورة والتي يقع في نطاقها عمارات حكوميه مملوكة للمواطنين بإرسال اخطارات لهم للتنبيه بضرورة عمل اتحاد شاغلين للعمارات المملوكة لهم حتي يتم ترشيح مقاول الصيانة ومشاركتهم في اتخاذ القرار .
 

 كما تم التأكيد على متابعة النظافة داخل نطاق كل حي بصفة يومية ومستمره وارسال تقرير بحاله النظافة للمتابعه واتخاذ مايلزم نحو نجاح منظومة النظافه بمدينة العريش. 
 

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العريش اجتماع مناطق اتحاد الشاغلين

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