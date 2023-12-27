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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر ترحب بتعيين الأمم المتحدة للهولندية سيجريد كاغ منسقة إنسانية في غزة

سيجريد كاغ
سيجريد كاغ

رحبت مصر، اليوم الأربعاء، بتعيين الأمم المتحدة للهولندية سيجريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في منشور له عبر صفحته على منصة إكس: "نُرحب بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيدة سيجريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وبدء تنفيذ تدابير إنشاء الآلية المتضمنة بقرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات للقطاع".

https://x.com/MfaEgypt/status/1739898018470494660?s=20

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، تعيين الوزيرة الهولندية سيجريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، وذلك عقب صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع.

وأفادت المنظمة الدولية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "أعلن تعيين سيجريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، على أن تتولى إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".

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