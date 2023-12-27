وكيل صحة القليوبية يوجه بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى حميات بنها

وجه الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بمضاعفة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفى حميات بنها ليصل عددهم إلي ٢٠ سريرا بدلا من ١٠ أسرة كمحاولة لمواكبة موجة زيادة عدد حالات الأطفال التي تحتاج إلي عنايات مركزة.



جاء ذلك خلال الجولة التى قام وكيل الوزارة بمستشفي حميات بنها حيث تفقد جميع أقسام المستشفي بداية من مبني الرعايات ، إلي مبني الأقسام الداخلية ، وأخيرا مبني الاستقبال والطوارئ ، كما اطلع على امكانية زيادة عدد أسرة الداخلي ، بما يتلاءم مع أعداد الأطفال المترددين.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية علي ضرورة ترتيب جميع غرف وأقسام المستشفي ، والاهتمام بمستوي النظافة العامة داخل المستشفي ، كما كلف بتشكيل فريق برئاسة مدير المستشفي ونائب المدير لاجراء خطة تصحيحية سريعة المدي لمحاولة تنسيق وترتيب جميع أقسام المستشفي.