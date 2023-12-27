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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسى: مصر أفشلت مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من بلادهم

غزة
غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر أفشلت مخطط التهجير القسري للفلسطنيين من بلادهم.

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وأشار المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال كان يخطط لتهجير الفلسطينيين منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ولكن مصر من خلال عدة مواقف منها الموقف السياسي وأيضًا تنظيم آلية المساعدات الإنسانية التي أدخلتها، والتي كان يحاول الاحتلال استخدامها كسلاح لتجويع الشعب الفلسطيني- حمت الفلسطينيين.

وأضاف المحلل السياسى الفلسطينى أن الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية تريدان الحرب على غزة، ولكن الخلافات فقط على المدى الزمنى وحجم وكمية المساعدات الإنسانية وعدد الشهداء والضحايا، واليوم الثانى للحرب، موضحًا أن إدارة جو بايدن قدمت لإسرائيل مساعدة كبيرة وهذا له ثمن، ونتنياهو والإدارة الأمريكية لم يظهرا أى خلاف، ولكن الخلاف بدأ يظهر حول النقاش بشأن اليوم التالى بعد الحرب.

ولفت المحلل السياسى الفلسطيني إلى أن نتنياهو يبحث عن حياة سياسية، ويخاف أن يدخل إلى السجن بسبب قضايا الفساد، ويتمسك بائتلاف يمينه المتطرف، ويدرك تمامًا أن ثمن هذا معارضة ما يتم طرحه من الإدارة الأمريكية بشأن إقامة دولة فلسطينية.

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