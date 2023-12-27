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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمر يزداد سوءًا.. كيف حول الاحتلال أحلام أطفال غزة لكوابيس

أطفال غزة
أطفال غزة

سلطت صحيفة ذا ديلي بيست الضوء على حرب الإبادة التي يرتكبها الجيش الصهيوني على غزة مدمرًا أكثر من نصف مباني القطاع إلى الآن، بجانب عدد كبير من الشهداء ، إضافة إلى تأثير  الحرب على الأطفال في غزة.

قالت الصحيفة الأمريكية، أن الأطفال في غزة عانوا من مآسي لا توصف خلال الشهرين الماضيين، معتبرة إن النجاة من الحرب ليست سوى بداية لرحلة طويلة ومؤلمة ولا يمكن التنبؤ بها.

وذكرت ذا ديلي بيست أنه في غزة يعاني معظم الأطفال من صدمة نفسية حتى قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بعد أن عاشوا نوبات متعددة من القصف الإسرائيلي.
وكانت الأمم المتحدة قد قدرت سابقًا أن نصف مليون طفل يحتاجون إلى دعم نفسي في غزة.


ولكن الآن، مع نزوح ما يقرب من 85 % من أهالي القطاع جنوبا والعيش في ظل تهديد مستمر بالهجمات من قبل الصهاينة ونقص الاحتياجات الأساسية واستمرار التعرض للعنف فإن الحاجة إلى الدعم النفسي في غزة أصبحت ضرورة.

وقالت مستشارة اليونيسف، تيس إنجراهام، لصحيفة ديلي بيست: "نقدر الآن أن جميع الأطفال بحاجة إلى شكل من أشكال الدعم في مجال الصحة العقلية أو الدعم النفسي والاجتماعي ومن المؤكد أن الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

ذكر موظفو اليونيسف إن الأطفال في غزة يظهرون مجموعة من الاستجابات المؤلمة للضغط النفسي بدءًا من رؤية الأطفال للكوابيس وحتى عدم التحدث على الإطلاق.
قالت إنجراهام: “لم يتم خلق البشر لتجربة مثل هذه الدرجة من الخوف والعجز بشكل مكرر”.

واعتبرت أن الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي  على الأطفال ستكون لها آثار متتالية طويلة المدى،كما أن أهوال الحرب العنيفة، بما في ذلك حالات الأطفال الفلسطينيين الذين شهدوا مقتل عائلاتهم بأكملها في لمح البصر، لا تزال واقعًا يعيشه الآلاف من أطفال غزة.
 

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