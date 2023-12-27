سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة ناحل عوز الإسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها قصفت مستوطنة ناحل عوز بصواريخ الـ 107 وقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، عبر صفحتها على “تليجرام”، إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة غزة.

وأمس، الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، أنها قصفت مستوطنتي عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية.

كما أعلنت سرايا القدس عن خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس منذ ساعات الصباح.

كما استهدفت سرايا القدس آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي "RPG" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.