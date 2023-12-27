165.5 ألف كم| إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023

أصــدر الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامــة والإحصاء اليوم الأربعاء المــوافق 27 / 12/ 2023 بيان " الطرق 2023".

ومن أهم مؤشراتها ما يلى :

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 165.5 ألف كم عـــــام 2023 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.

بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 130.6ألف كم عام 2023.

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 34.9 ألف كم عام 2023.

طبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 30.2 ألف كم بنسبة 18.3 ٪ ، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 120.6 ألف كم بنسبة 72.8 ٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13.9 ألف كم بنسبة 8.4٪ من الإجمالى عـــام 2023.

جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الاولي بأطوال 17.4 الف كم بنسبة 10.5 % تليها محافظة البحيرة بأطوال 10.8 الف كم بنسبة 6.5 % تليها محافظة الشرقية بأطوال 8.7 الف كم بنسبة 5.2 % و باقي المحافظات بأطوال 128.7 الف كم بنسبة 77.8 % في عام 2023.