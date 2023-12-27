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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يهنئ السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

اجتماع مجلس الوحدة
اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية

قدم السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية ، والذى يتخذ من القاهرة مقراً دائما له ، التهنئة الحارة للرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تجديد الثقة وفوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024 ، متمنيا للرئيس السيسي أن يعينه ويحفظه لمصر وللأمتين العربية والاسلامية.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الدورة العادية السادسة عشر بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزارى بحضور ممثلى  ١٠ دول عربية أعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

كما قدم السفير محمدي أحمد الني خالص الشكر والتقدير للجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأشار السفير محمدى أحمد الني، إلى سعى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية  لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس والامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على  السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية. 

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