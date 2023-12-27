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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراقب الاحتلال يهدد حكومة نتنياهو: ماحدث في 7 أكتوبر لم يمر دون تحقيق

مراقب الاحتلال
مراقب الاحتلال

صرح مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنجلمان، بأن ما يحدث في كيان الاحتلال لن يمر، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وذكر متانياهو إنجلمان أنه سيتم التحقيق في المسئولية عن أحداث 7 أكتوبر على كل المستويات سياسيا وعسكريا ومدنيا.

ويقوم مراقب الدولة في الكيان المحتل  بفحص ومراجعة وتدقيق سياسات وعمليات حكومة الاحتلال.

ويعد مكتب مراقب الدولة هو أيضًا مكتب الحكومة لشكاوى الجمهور، وهو يعمل تحت رعاية الكنيست ويتمتع بسلطة لمراجعة وفحص جميع الهيئات الحكومية.


وسبق أن قال مراقب الاحتلال متانياهو إنجلمان، إن تل أبيب فشلت في التعامل مع المواطنين الذين أخلوا منازلهم جنوب وشمال إسرائيل (الأراضي المحتلة)، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، خلال الأسابيع الأولى للحرب.

وأضاف: "خلال الأيام الـ 43 الأولى من الحرب، تم تقديم 1329 طلبا إلى مفوضية شكاوى الجمهور، جاءت أغلبها من سكان الجنوب والشمال على خط النزاع، وأشاروا إلى صعوبة تلقي الخدمات من سلطات الدولة".

 

راقب الدولة متانياهو إنجلمان الاحتلال أحداث 7 أكتوبر تل أبيب فشلت

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