القسام: استهدفنا 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا إسرائيلية في خان يونس

قالت كتائب القسام، اليوم الاربعاء، في نبأ عاجل: “استهدفنا 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء : “تم إطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس كيسوفيم بالقرب من قطاع غزة”.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان مخيم البريج وأحياء عدة جنوب وادي غزة بالانتقال “بشكل فوري” إلى دير البلح.

أوامر إخلاء

وقالت وكالة الأونروا، التابعة للأمم المتحدة، أن: “سكان المنطقة الوسطى في غزة يتلقون أوامر إخلاء إسرائيلية لكن لا يوجد مكان للذهاب إليه أو مكان آمن في القطاع”.

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الاربعاء، بوقوع 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مدرسة المغازي التابعة للأونروا وسط قطاع غزة.