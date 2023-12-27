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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ختام دورة «فن التحقيق وإعداد البحث العلمي» بخريجي الأزهر

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

ألقى أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة في ختام الدورة العلمية "مقدمة في فن التحقيق ومنهج استخدام المراجع وإعداد البحث العلمي" بحضور عدد كبير من الباحثين وطلاب الدراسات العليا، عن طريق الحضور المباشر وغير المباشر والتي استمرت على مدار يومين. 

ختام دورة «فن التحقيق وإعداد البحث العلمي» بخريجي الأزهر

قال الدكتور محمد المحرصاوي: إن الباحث يجب أن يعتمد على منهج ينظم إنشاء البحث ويخرجه بصورة مثالية وضرب مثالا بالمنهج التاريخي المعتمد على الترتيب الزمني التصاعدي، مؤكدا أن المنهج التاريخي يحفظ الحقوق الأدبية للكتاب والباحثين.

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أضاف الدكتور المحرصاوي، أن هناك مناهج أخرى مثل منهج الترتيب الهجائي ومنهج ترتيب المعلومات إلا أن أفضلهم المنهج التاريخي، ومع ذلك يتم استخدام المناهج الأخرى وقت الحاجة إليها، فإذا وجدت عدة كتب لمؤلف واحد نرتبها ترتيبا هجائيا حتى إن عرفت تواريخ تأليفها. 


وأوضح الدكتور المحرصاوي بعض الضوابط التي يجب أن تتوافر في الطبعة العلمية، مؤكدا أن طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق هي الطبعة المعتمدة؛ لأنها تتوافر فيها ضوابط الطبعة العلمية.


وبين الدكتور المحرصاوي، الضوابط المنهجية التي يجب أن يراعيها الباحث في إعداد البحث ومنها: ألا يقتصر نقل النصوص على كتاب أو مؤلف واحد إلا إذا كان البحث يتناول كتابا واحدا، وألا ينقل الباحث إلا ما له تأثير في بحثه، وأن يهتم الباحث بأسلوب التوثيق العلمي للمراجع مع الاهتمام بعلامات التنصيص، ومراعاة ضبط ما يحتاج إلى ضبط في النص مع عدم الإسراف في ضبط النص، الاهتمام بتنسيق النص على الحاسب الآلي في الإعدادات وأرقام الحواشي، مؤكدا أن هذه الضوابط مهمة للغاية في إخراج البحث العلمي بصورة مثالية. 


في نهاية المحاضرة، أجاب الدكتور المحرصاوي على أسئلة الحاضرين وأوصاهم بمراعاة قواعد وضوابط البحث العلمي عند إنشاء رسائلهم وأن يهتموا بقراءة كتب التراث؛ لأنها تحمل زخما علميا ضخما مما يجعلهم متميزين في إعداد الرسائل العلمية.

الأزهر خريجي الأزهر فن التحقيق وإعداد البحث العلمي محمد المحرصاوي مجمع اللغة العربية المنظمة العالمية لخريجي الازهر

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