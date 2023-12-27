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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ العمداء الجدد والفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم العالمية

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للجان الامتحانات، وإعلان الجداول للطلاب في أماكن بارزة وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بكل كلية، وأن يراعى في أسئلة الامتحانات أن تكون من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه، وأن يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالحضور في المواد الخاصة بكل منهم.

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد الطاهر؛ لتكليفه عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا، والدكتورة فتحية مشعل؛ لتكليفها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، وللطالب محمد شعبان؛ لحصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما قدم المجلس التهنئة بفوز الطالبة أسماء يونس إبراهيم الباز الطالبة بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالمنصورة بفوزها بالمركز الثاني في الفرع الأول في المسابقة العالمية للقرٱن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف.

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